Αδιανόητο ξύλο φουσκωτών σε πελάτη κλαμπ στην Ζάκυνθο (vid)

Σοκάρουν οι εικόνες από τον ξυλοδαρμό Βρετανού τουρίστα από «μπράβους» νυχτερινού κέντρου στον Λαγανά της Ζακύνθου.

Εικόνες που προκαλούν «παγωμάρα» και σοκάρουν κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου. Πρόκειται για περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού στη Ζάκυνθο.

Στο βίντεο «μπράβοι» νυχτερινού κλαμπ στο Λαγανά κάνουν «ασήκωτο» στο ξύλο έναν Βρετανό τουρίστα. Το περιστατικό έγινε την περασμένη Παρασκευή (7/7) και οι εικόνες κόβουν την ανάσα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός με καταγωγή από τη Βρετανία έχει αναγνωρίσει μόνο έναν από τους άνδρες που τον χτύπησαν, έναν σερβικής καταγωγής υπάλληλο του κλαμπ που συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ο συλληφθείς, εξετάστηκε από τον εισαγγελέα Ζακύνθου και έλαβε τακτική δικάσιμο.

Εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο κλαμπ ισχυρίζονται πως ο Βρετανός τουρίστας χτύπησε μια 19χρονη κοπέλα και της επιτέθηκε και με μπουκάλι, γι’ αυτό και επενέβησαν.

Τα συγκεκριμένα άτομα δε για να αποδείξουν τον ισχυρισμό τους, έχουν αναρτήσει και φωτογραφίες της, άσχημα, χτυπημένης κοπέλας στα social media.

CHERRY BAY ZANTE BOUNCERS!

EVERYONE BE WARNED AND SHARE!

These grown men need to be held accountable for this abuse…@BBCNews @BBCBreaking @TheSun @guardian @thetimes @DailyMirror @MailOnline pic.twitter.com/470molmZvH