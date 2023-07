Ένα αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε στο Μεξικό, όπου άνδρας σκότωσε την γυναίκα του και έφαγε μέρος από τον εγκέφαλο της με τάκος.

Η κοινωνία στο Μεξικό έχει σοκαριστεί μετά την είδηση που ήρθε στο φως. Πιο συγκεκριμένα ένας 32χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε την γυναίκα, έφαγε μέρος του εγκεφάλου της με τάκος και χρησιμοποίησε το κρανίο της ως τασάκι.

Πρόκειται για έναν 32χρονο με το όνομα Αλβάρο που συνελήφθη στις 2 Ιουλίου κατηγορούμενος ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του, μητέρα πέντε παιδιών, στις 29 Ιουνίου, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσίας.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η «Παναγία του Αγίου Θανάτου» και ο διάβολος τον διέταξαν να διαπράξει το έγκλημα.

Μετά τη δολοφονία, ο Αλβάρο φέρεται να διαμέλισε το σώμα του θύματος και έβαλε τα λείψανα σε πλαστικές σακούλες. Στη συνέχεια, φέρεται να πέταξε μερικά από τα λείψανα σε μια χαράδρα και τα υπόλοιπα τα έκρυψε μέσα σε κτήμα.

A man in #Mexico allegedly murdered his wife and ate her brain in tacos. He also used her skull as an ashtray



