Η σφαίρα αξίας 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων άναψε: Τα φουτουριστικά σχέδια που εμφανίζονται (vid)

Δέος έχει προκαλέσει η τεράστια σφαίρα που τοποθετήθηκε στο κέντρο του Λας Βέγκας. Η σφαίρα άναψε για να εορταστεί η Ημέρα της Ανεξαρτησίας.

Η μεγαλύτερη προβολή βίντεο στον κόσμο φώτισε τον ουρανό του Λας Βέγκας μέσω του «Madison Square Garden Sphere».

Στο πλαίσιο μιας ειδικής παράστασης για τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου, το μεγαλύτερο κατασκεύασμα με LED στον κόσμο άναψε στο Λας Βέγκας, προκαλώντας ενθουσιασμό. Η φωτεινή σφαίρα αποτελείται από περίπου 1,2 εκατομμύρια φωτάκια LED.

The MSG sphere in Las Vegas lighting up for the first time saying "Hello World."



I don't know if it's cause I've watched too many fiction movies but I don't fucking trust that thing at all. Looks like a Death Star, Eye of Sauron, HAL 9000 hybrid. I'm out. pic.twitter.com/XJ5z4OydrW