Φόρος τιμής στον Kobe Bryant το φετινό εξώφυλλο του NBA 2K24

Ο Black Mamba επιστρέφει στο εξώφυλλο του NBA 2K για τέταρτη φορά και για δεύτερη φορά μετά θάνατον.

Ο Bryant θα είναι ο φετινός αθλητής του εξωφύλλου για το πολυαναμενόμενο NBA 2K24 Kobe Bryant Editon και Black Mamba Edition.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο αείμνηστος σούπερ σταρ εμφανίζεται σε εξώφυλλο του NBA 2K, αφού εμφανίστηκε στο εξώφυλλο των NBA 2K10, NBA 2K17: Legend Edition και δύο NBA 2K21 Mamba Forever Editions, που επίσης τίμησαν τη μνήμη του και την κληρονομιά του.

Ωστόσο, το NBA 2K24 αποτίει φόρο τιμής και πάλι, κάνοντας το είδωλο των Lakers το πρόσωπο της φετινής έκδοσης Kobe Bryant Edition και της Black Mamba Edition.

Πρόκειται για έναν ειλικρινή φόρο τιμής στον 18 φορές All-Star, πέντε φορές παγκόσμιο πρωταθλητή του ΝΒΑ και δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη, ο οποίος έφυγε με τραγικό τρόπο από τη ζωή το 2020.

8️⃣ ♾️2️⃣4️⃣



Sharing the Mamba Mentality with the next generation. Introducing our #NBA2K24 cover athlete, Kobe Bryant.



💛 Kobe Bryant Edition

🐍 Black Mamba Edition



Pre-order your copy tomorrow. pic.twitter.com/afcqMh5qr8