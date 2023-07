Μητσοτάκης: «Η νομιμοποίηση του γάμου ομοφυλοφίλων αποτελεί μέρος της στρατηγική μας»

Ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg μίλησε μεταξύ άλλων και για την νομιμοποίηση του γάμου των ομοφυλοφίλων.

Για την νομιμοποίηση του γάμου των ομοφυλοφίλων μίλησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg .

«Ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου θα συμβεί κάποια στιγμή και αποτελεί μέρος της στρατηγική μας». Ακόμη πρόσθεση πως η ελληνική κοινωνία πλέον είναι πιο έτοιμη και πιο ώριμη.

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis is stepping up the pace of reform at the start of his second term in office as he looks to capitalize on a commanding majority to consign Greece’s crisis years to history https://t.co/dQpx6u5cGE