Ο Τζόναθαν Βερό, πυροσβέστης στο επάγγελμα, έχει γίνει αίσθηση στο διαδίκτυο αφού κατάφερε δύο αξιοσημείωτα κατορθώματα σε μία μόνο ημέρα, θέτοντας δύο ρεκόρ Γκίνες. Ο 39χρονος Γάλλος, γνωστός πλέον ως «ανθρώπινος πυρσός», πέτυχε ένα μοναδικό ρεκόρ, καθώς έτρεξε 100 μέτρα τυλιγμένος στις φλόγες και χωρίς οξυγόνο.Το καθηλωτικό βίντεο που καταγράφει το απίστευτο επίτευγμά του έγινε γρήγορα viral.

Το παράτολμο γεγονός έλαβε χώρα στο Haubourdin, τη γενέτειρα του Jonathan που βρίσκεται μόλις 138 μίλια βορειοδυτικά του Παρισιού. Παρά το γεγονός ότι φορούσε βαρύ προστατευτικό εξοπλισμό, κατάφερε να καλύψει μια εντυπωσιακή απόσταση 272,25 μέτρων σε μόλις 17 δευτερόλεπτα. Αυτό το εξαιρετικά έντονο και επικίνδυνο ακροβατικό εξασφάλισε τη θέση του Τζόναθαν στα βιβλία των ρεκόρ. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν μια παρορμητική απόφαση εκ μέρους του. Είχε περάσει μήνες σχολαστικής προπόνησης του σώματος και του μυαλού του για να προετοιμαστεί για αυτή την εξαιρετική πρόκληση.

New record: The fastest full body burn 100 m sprint without oxygen - 17 seconds by Jonathan Vero (France)



Jonathan also set the record for the farthest distance ran in full body burn during this attempt at 272.25 metres! 🔥 pic.twitter.com/J0QJsPNkPf