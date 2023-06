Το ακίνητο του Κριστιάνο έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα στους ντόπιους και αναμένεται ότι θα χρειαστούν ακόμη 12 μήνες μέχρι να είναι έτοιμο για να μετακομίσει ο Ρονάλντο και η οικογένειά του.

Οι εργασίες κατασκευής της έπαυλης του Κριστιάνο Ρονάλντο κοντά στη Λισαβόνα βρίσκονται ένα χρόνο πίσω από το χρονοδιάγραμμα, σε ένα εφιαλτικό σενάριο για τους ντόπιους, οι οποίοι ήδη είναι στα «κάγκελα» με τα σχέδια του σούπερ σταρ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία.

Όπως αναφέρει το περιοδικό Look, ο Ρονάλντο και η σύντροφός του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ έχουν προκαλέσει την οργή των ντόπιων με την εκτέλεση εκτεταμένων εργασιών στο ακίνητο αξίας 32 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες γίνονται αδιάκοπα για περισσότερα από τρία χρόνια και θα συνεχιστούν για τουλάχιστον άλλους 12 μήνες.

Ένα βίντεο από τον περασμένο μήνα αποδεικνύει ότι υπάρχουν ακόμη πολλές εργασίες που πρέπει να γίνουν στην έπαυλη -την οποία οι ντόπιοι αποκαλούν υποτιμητικά ως «πυραμίδα του Φαραώ Ρονάλντο».

Λόγω της δημοτικότητας του Ρονάλντο, αρκετά μέσα ενημέρωσης και YouTubers έχουν δημιουργήσει περιεχόμενο σχετικά με την έπαυλη, πράγμα που σημαίνει ότι η τοποθεσία της είναι αρκετά γνωστή στο πορτογαλικό κοινό.

Ωστόσο, οι γείτονες δεν φαίνεται να απολαμβάνουν και τόσο την παρουσία του Κριστιάνο αφού έχουν βαρεθεί με τις καθημερινές εργασίες, με έναν αγανακτισμένο να λέει: «Χτίζουν εδώ και τρία χρόνια. Το σπίτι είναι τόσο μεγάλο που μοιάζει με νοσοκομείο. Ο δρόμος μου είναι κλειστός εδώ και μήνες, ο κήπος μου είναι γεμάτος σκόνη. Και όλα αυτά εξαιτίας της "πυραμίδας" του Φαραώ Ρονάλντο».

Το έργο αναμενόταν αρχικά να κοστίσει 11 εκατομμύρια ευρώ, προτού η τιμή στη συνέχεια αυξηθεί σε 19 εκατομμύρια λίρες και τώρα σε 32 εκατομμύρια ευρώ.

Cristiano Ronaldo is building a house for his future retirement in Portugal, at Quinta da Marinha. Estimate: $21 million. It's in Cascais, 30 km west of Lisbon. @SistaAfia_ pic.twitter.com/rhE9SpNhaB