Φωτιά στο κατάστημα «Tiffany & Co» στη Νέα Υόρκη (vid)

Tεράστια σύννεφα καπνού έβγαιναν από ένα παράθυρο στο ισόγειο του καταστήματος στο κέντρο της πόλης.

Πυρκαγιά ξέσπασε στο υπόγειο του καταστήματος «Tiffany & Co» στην στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν καπνό να βγαίνει από το υπόγειο του εμβληματικού καταστήματος, το οποίο άνοιξε ξανά τον Απρίλιο μετά από ανακαίνιση.

Tiffany's flagship store in NYC just underwent a $500 million restoration.



Now it's on fire. No info yet on cause or injuries. Developing.