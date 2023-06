Από γκάφα σε γκάφα ο Μπάιντεν: Αυτή τη φορά δήλωσε ότι ο Πούτιν χάνει τον πόλεμο... στο Ιράκ (vid)

Σχολιάζοντας την ανταρσία της Wagner στη Ρωσία μπέρδεψε την Ουκρανία με το Ιράκ, όταν μιλούσε για τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σε... νέα γκάφα υπέπεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει γίνει «ένας παρίας» και είναι «ξεκάθαρο ότι χάνει τον πόλεμο... στο Ιράκ», ακόμα κι αν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, είναι πολύ νωρίς να πει κανείς αν ο Ρώσος ομόλογός του αποδυναμώθηκε από την σύντομη ανταρσία της Wagner.

NOW - Biden: Putin "is clearly losing the war in Iraq."pic.twitter.com/fF8fdxfKVH