MrBeast: Παραλίγο να μπει στο υποβρύχιο Titan και ο γνωστός Youtuber

Ο MrBeast, ένας από τους γνωστότερους Youtubers του κόσμου, με περισσότερους από 163 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες, αποκάλυψε μέσω Twitter ότι θα μπορούσε να ήταν και αυτός επιβάτης του υποβρυχίου Titan.

Ο αστέρας του YouTube, MrBeast, είπε την Κυριακή (25/6) ότι είχε προσκληθεί να συμμετάσχει σε ένα ταξίδι με υποβρύχιο στα συντρίμμια του Τιτανικού, αλλά αρνήθηκε.

Ο MrBeast, ένας από τους γνωστότερους Youtubers του κόσμου, με περισσότερους από 163 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες, αποκάλυψε μέσω Twitter ότι θα μπορούσε να ήταν και αυτός επιβάτης του υποβρυχίου Titan.

YouTube star MrBeast claims he declined an invitation to 'ride the Titanic sub': 'It's kind of scary that I could have been on it.' https://t.co/HMw9DTQSGK