Ναυάγιο στην Πύλο: Πλάνα από το σημείο των ερευνών (vid)

Στα πλάνα φαίνεται η φρεγάτα Κανάρης αλλά και ένα Super Puma που πετάει πάνω από το σημείο.

Το BBC έδωσε στο φως της δημοσιότητας τα πρώτα πλάνα από τις έρευνες για επιζώντες στο σημείο του ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου.

Τα πλάνα τραβήχτηκαν από επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο Celebrity Beyond την περασμένη Τετάρτη (14/6).

Στο βίντεο φαίνονται τα παραπλέοντα σκάφη και το ελικόπτερο να συμμετέχουν στις έρευνες για τους αγνοούμενους.

The BBC got hold of footage from Wednesday’s rescue efforts off #Pylos in #Greece at the site of the migrant shipwreck. This was filmed by someone on board Celebrity Beyond cruise ship which happened to be passing by from the scene. pic.twitter.com/40DH2Gpe2s