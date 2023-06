Στο Δελχί εμφανίστηκε «μονόκερος» και οι χρήστες του διαδικτύου απορούν (vid)

Στο viral βίντεο, που καταγράφηκε από έναν έκπληκτο επισκέπτη, η κάμερα κινείται στο καταπράσινο Lodhi Garden, γνωστό για την ιστορική του σημασία και τη φυσική του ομορφιά.

Ο κήπος Lodhi Garden του Δελχί, μια γαλήνια όαση μέσα στην πολύβουη πόλη, έγινε πρόσφατα το επίκεντρο της προσοχής, όταν ένα viral βίντεο εμφανίστηκε, το οποίο φαίνεται να απαθανατίζει το άπιαστο και μυθικό πλάσμα, τον μονόκερο. Αυτό το μαγευτικό βίντεο έχει εξάψει τη φαντασία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας ένα αίσθημα θαυμασμού και γοητείας.

Στο viral βίντεο, που καταγράφηκε από έναν έκπληκτο επισκέπτη, η κάμερα κινείται στο καταπράσινο Lodhi Garden, γνωστό για την ιστορική του σημασία και τη φυσική του ομορφιά. Ξαφνικά, εμφανίζεται μια μεγαλοπρεπής φιγούρα, ένα άλογο όπου από το μέτωπό του προεξέχει ένα μόνο σπειροειδές κέρατο. Το θέαμα κόβει την ανάσα, καθώς το μυθικό πλάσμα κινείται με χάρη μέσα στον κήπο, φαινομενικά ανέγγιχτο από τον συνηθισμένο κόσμο γύρω του.

#baapre #unicornspotted I am speechless after seeing this video pic.twitter.com/1WC0BAX0QF

Το βίντεο εξαπλώθηκε ταχύτατα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας μια φλόγα ενθουσιασμού και περιέργειας. Οι εικασίες οργίασαν, καθώς οι άνθρωποι αναλογίζονταν την πιθανότητα ενός πραγματικού μονόκερου να περιφέρεται στους κήπους του Δελχί. Ειδικοί και ενθουσιώδεις συζητούσαν για την αυθεντικότητα του βίντεο, διερωτώμενοι αν επρόκειτο για μια έξυπνα σκηνοθετημένη φάρσα ή για μια γνήσια συνάντηση με ένα μυθικό πλάσμα.

Καθώς το βίντεο συνέχισε να αιχμαλωτίζει τη φαντασία του κοινού, ειδικοί σε θέματα άγριας ζωής και αρχές συμμετείχαν στην έρευνα, προσπαθώντας να προσδιορίσουν την αλήθεια πίσω από αυτή την εξαιρετική παρατήρηση. Κάποιοι πρότειναν την ιδέα μιας σπάνιας γενετικής μετάλλαξης, ενώ άλλοι υπέθεσαν ότι θα μπορούσε να πρόκειται για μια έντεχνη δημιουργία, που συνδυάζει τεχνολογία και ψευδαίσθηση.

Did anyone else witness the unbelievable unicorn?



RT or like!#unicornspotted pic.twitter.com/AE0gxP9hX9