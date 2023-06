Fitness influencer έλεγε ψέματα για τρία χρόνια ότι έχει καρκίνο: «Όλα ήταν ψεύτικα»

Μια fitness influencer από την Ταϊβάν παραδέχθηκε ότι έλεγε ψέματα για την πολυετή μάχη της με τον καρκίνο

Η MianBaobao ανακοίνωσε πριν από τρία χρόνια ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος σε προχωρημένο στάδιο και άρχισε να μοιράζεται βίντεο, όπου γυμναζόταν παράλληλα με τις «συνεδρίες θεραπείας του καρκίνου» και hashtags όπως #cancerfightingdaily.

Η ιστορία της άρχισε να ξετυλίγεται τον Μάιο, όταν ο φερόμενος πρώην σύζυγός της ξεκίνησε να δημοσιεύει λεπτομέρειες στα social media που έρχονταν σε αντίφαση με την μάχη της για τον καρκίνο, συμπεριλαμβανομένου του πολύ μυστικοπαθούς τρόπου με τον υποβαλλόταν σε θεραπείες, σύμφωνα με την South China Morning Post.

«Κάθε φορά που πήγαινε για θεραπεία επέμενε να την αφήνει η οικογένειά της στην είσοδο του νοσοκομείου και να βλέπει τον γιατρό μόνη της», είπε ο άνδρας. «Τα συνολικά ιατρικά έξοδα το 2021 ανήλθαν σε μόλις 275 δολάρια και ποτέ δεν είδα κανένα θεράποντα γιατρό, απόδειξη διάγνωσης ή αποδείξεις νοσοκομείου τα τελευταία δύο χρόνια».

Fitness influencer admits she lied about cancer treatment to gain followers https://t.co/nYABkwDAFW pic.twitter.com/eQFDOtslUN