Το μολύβι του Χίτλερ πρόκειται να πουληθεί σε εξωπραγματική τιμή 

Το μολύβι φέρεται να δόθηκε στον Χίτλερ από την Εύα Μπράουν, την επί χρόνια σύντροφό του, σε μια σημαντική περίσταση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Σε μια ιδιότυπη τροπή των ιστορικών αντικειμένων, ένα μολύβι που ισχυρίζεται ότι είχε χαριστεί στον Αδόλφο Χίτλερ από τη σύντροφό του Εύα Μπράουν εμφανίστηκε, δημιουργώντας αίσθηση τόσο στους συλλέκτες όσο και στους ιστορικούς. Το εξαιρετικό αυτό αντικείμενο πρόκειται να δημοπρατηθεί, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει στο εκπληκτικό ποσό των 80.000 λιρών. Η υποτιθέμενη σχέση του μολυβιού με μία από τις πιο διαβόητες προσωπικότητες της ιστορίας έχει προκαλέσει έντονη περιέργεια και συζήτηση γύρω από τη γνησιότητά του.

Σύμφωνα με την προέλευση που παρέχει ο πωλητής, το μολύβι φέρεται να δόθηκε στον Χίτλερ από την Εύα Μπράουν, την επί χρόνια σύντροφό του, σε μια σημαντική περίσταση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Πιστεύεται ότι το μολύβι είχε συμβολική αξία και αντιπροσώπευε μια οικεία χειρονομία μεταξύ των δύο ατόμων. Το ίδιο το μολύβι δεν φέρει ορατές σημάνσεις ή χαράξεις, καθιστώντας την ιστορική του σημασία εξαρτώμενη αποκλειστικά από τη συνοδευτική ιστορία και τους ισχυρισμούς για την προέλευσή του.

Pencil ‘given to Adolf Hitler by Eva Braun’ could fetch £80,000 at auction https://t.co/1kPR8TMg1z