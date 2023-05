«Δεν είναι μόνο θέμα παραγωγικότητας»: Αυτή είναι η στάση του Elon Musk για την τηλεργασία

Ο Elon Musk έχει κάποιες σταθερές απόψεις για την εργασία από το σπίτι. Και ίσως να μην αρέσουν σε όλους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο αμερικανικό CNBC, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, της SpaceX και του Twitter μοιράστηκε τις σκέψεις του για το μέλλον των εταιρειών του, ενώ δεν άφησε και καμία αμφιβολία σχετικά με το ποια είναι η στάση του για την εργασία από το σπίτι.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι οι άνθρωποι είναι πιο παραγωγικοί όταν βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο» δήλωσε ο Elon Musk. «Αλήθεια, εσύ θα δουλεύεις από το σπίτι και θα βάλεις όλους τους άλλους, να έρθουν να δουλέψουν στο εργοστάσιο για παράδειγμα; Oι άνθρωποι που έρχονται να φτιάξουν το σπίτι σου, δεν μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι, αλλά εσύ μπορείς; Αυτό σας φαίνεται ηθικά σωστό; Αυτό είναι κάπως μπερδεμένο», ανέφερε το αφεντικό της Tesla.

Για τον Musk «oι άνθρωποι θα πρέπει να αφήσουν τις μαλακίες περί εργασίας από το σπίτι», ενώ όπως είπε «οι εργαζόμενοι με τα λάπτοπ ζουν στη la-la-land». «Δεν είναι μόνο θέμα παραγωγικότητας, νομίζω ότι είναι ηθικά λάθος», συμπλήρωσε.

"I'm a big believer that people are more productive when they're in person," Elon Musk said Tuesday on the work from home trend. "People should get off their goddamn moral high horse with their work-from-home b*******." https://t.co/W1BjwKobX8 pic.twitter.com/FWzVHtZFEH