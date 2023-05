Μαθητής στις ΗΠΑ επιτέθηκε με σπρέι πιπεριού σε καθηγήτρια του επειδή του πήρε το τηλέφωνο (vid)

To περιστατικό ξεκίνησε όταν η καθηγήτρια προσπάθησε να πάρει το τηλέφωνο του μαθητή αφού τον έπιασε να το χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Σε ένα σοκαριστικό περιστατικό που έχει συγκεντρώσει την προσοχή σε εθνικό επίπεδο, ένας μαθητής στο Τενεσί, των ΗΠΑ, ψέκασε πρόσφατα με σπρέι πιπεριού την καθηγήτρια του αφού της πήρε το τηλέφωνο. Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα σε μια τάξη γυμνασίου, έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών και την ασφάλεια των καθηγητών στα σχολεία.

Σύμφωνα με αναφορές, το περιστατικό ξεκίνησε όταν η καθηγήτρια προσπάθησε να πάρει το τηλέφωνο του μαθητή αφού τον έπιασε να το χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο μαθητής, προφανώς νιώθοντας ότι απειλείται, χρησιμοποίησε στη συνέχεια σπρέι πιπεριού στην καθηγήτρια σε μια προσπάθεια να πάρει πίσω το τηλέφωνό του.

Justified?

