Tύπος μαστίγωσε στη μέση του δρόμου έναν άνδρα με φίδι μετά από καβγά (vid)

Ένα πρόσφατο περιστατικό στο Τορόντο έχει αφήσει πολλούς ανθρώπους σοκαρισμένους και προβληματισμένους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένας άνδρας εθεάθη να χρησιμοποιεί ένα φίδι ως όπλο κατά τη διάρκεια ενός οδομαχιών στην πόλη. Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα, έγινε έκτοτε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα πλάνα δείχνουν τον άντρα να κρατάει ένα μεγάλο φίδι καθώς έρχεται αντιμέτωπος με ένα άλλο άτομο στο δρόμο. Οι δύο άνδρες φαίνονται να φωνάζουν ο ένας στον άλλον πριν ο άνδρας με το φίδι ορμήσει ξαφνικά μπροστά και χτυπήσει τον αντίπαλό του με το ερπετό. Το θύμα φαίνεται να αιφνιδιάζεται και πέφτει στο έδαφος καθώς ο άνδρας συνεχίζει να τον χτυπά με το φίδι.

