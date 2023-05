Άνδρας κρεμάστηκε από το καπό αυτοκινήτου της πρώην γυναίκας του για είκοσι χιλιόμετρα (vid)

Σύμφωνα με αναφορές, ένας άνδρας εθεάθη να κρέμεται από το αυτοκίνητο της πρώην συζύγου του, καθώς εκείνη οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο.

Ένα πρόσφατο περιστατικό σε αυτοκινητόδρομο στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει προκαλέσει σοκ και ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους. Σύμφωνα με αναφορές, ένας άνδρας εθεάθη να κρέμεται από το αυτοκίνητο της πρώην συζύγου του, καθώς εκείνη οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο. Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα, έγινε έκτοτε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονη συζήτηση για τους κινδύνους της ενδοοικογενειακής βίας και της απερίσκεπτης συμπεριφοράς στο δρόμο.

Τα πλάνα δείχνουν τον άνδρα να κρέμεται από το καπό του αυτοκινήτου, την στιγμή που η οδηγός αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα. Άλλοι οδηγοί στο δρόμο φαίνονται να κορνάρουν και να φωνάζουν στον άνδρα, ο οποίος φαίνεται να κρατιέται με όλη του τη δύναμη. Δεν είναι σαφές τι οδήγησε στο περιστατικό ή ποιες ήταν οι προθέσεις του άνδρα, αλλά το υλικό έχει προκαλέσει ευρεία ανησυχία για τους κινδύνους της απερίσκεπτης συμπεριφοράς στο δρόμο.

