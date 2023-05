Παρουσιαστής άναψε τσιγάρο σε ζωντανή εκπομπή και δίχασε το κοινό (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε σε ζωντανή εκπομπή στην Αγγλία, καθώς παρουσιαστής άναψε τσιγάρο την στιγμή που αναφωνούσε τις ειδήσεις.

Σε μια πρόσφατη διαμάχη που προκάλεσε έντονες συζητήσεις, ο Mark Dolan, παρουσιαστής talk show στο GB News, άναψε τσιγάρο ζωντανά στον αέρα, καθώς επέκρινε με πάθος την πρόταση του Εργατικού Κόμματος για απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Η πράξη προκλητικότητας του Dolan προκάλεσε κριτική και υποστήριξη από διάφορες γωνίες, με κάποιους να την χαρακτηρίζουν απερίσκεπτη και άλλους να την χαιρετίζουν ως μια τολμηρή δήλωση ατομικών δικαιωμάτων.

Η συζήτηση γύρω από το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους συνεχίζεται εδώ και χρόνια, με τους υπέρμαχους του αντικαπνιστικού νόμου να υποστηρίζουν ότι το κάπνισμα αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και πρέπει να απαγορευτεί σε όλους τους δημόσιους χώρους. Από την άλλη πλευρά, οι καπνιστές και οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι το κάπνισμα αποτελεί προσωπική επιλογή και θέμα ατομικών δικαιωμάτων και ότι θα πρέπει να τους επιτρέπεται να καπνίζουν σε καθορισμένους χώρους.

'I pledge to take up this filthy habit. Just to annoy them. Arrest me! In fact, why don't I give it a go right now. Mark my words, under a Labour government, our freedoms will go up in smoke.'



Mark Dolan lights a cigarette live on air as he slams Labour's plans to ban smoking. pic.twitter.com/VXcmhGuqby