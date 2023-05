Ηρωικός σκύλος στην Ιαπωνία έσωσε 50χρονο από καρδιακό επεισόδιο

Η 5χρονη Koume ήταν μπροστά στη στιγμή που ο άνδρας, που διανύει τη δεκαετία των 50, κατέρρευσε στον ιππικό όμιλο στο Γουακάμπακου στην Τσίμπα.

Ήρωας χαρακτηρίζεται σκύλος στην Ιαπωνία, ο οποίος έσωσε τη ζωή ενός άνδρα κατά τη διάρκεια καρδιακού επεισοδίου.

Η 5χρονη Koume ήταν μπροστά στη στιγμή που ο άνδρας, που διανύει τη δεκαετία των 50, κατέρρευσε στον ιππικό όμιλο στο Γουακάμπακου στην Τσίμπα. Αμέσως, άρχισε να γαυγίζει επίμονα, γεγονός που παραξένεψε τους εργαζομένους καθώς συνήθως είναι ήρεμο σκυλί.

A dog has been hailed as a hero in Japan after she saved the life of a man who was having a heart attack by sounding the alarm with her incessant barking. https://t.co/Bt54JS96S2