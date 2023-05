Η συνέντευξη στο BBC που έγινε viral: Δημοσιογράφος μπέρδεψε θαυμαστή με τον διαγωνιζόμενο της Φινλανδίας στη Eurovision (vid)

Το αμήχανο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εκπομπής, όταν ένας άνδρας που φορούσε την ίδια ενδυμασία με τον τραγουδιδτή πλησίασε έναν δημοσιογράφο του BBC και του ζητήθηκε να πει τις σκέψεις του για τον επερχόμενο διαγωνισμό της Eurovision.

Το BBC News βρέθηκε στο επίκεντρο θύελλας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού πήρε λανθασμένα συνέντευξη από ένα μέλος του κοινού, νομίζοντας ότι είναι η συμμετοχή της Φινλανδίας στη φετινή Eurovision.

Το αμήχανο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εκπομπής, όταν ένας άνδρας που φορούσε την ίδια ενδυμασία με τον τραγουδιδτή πλησίασε έναν δημοσιογράφο του BBC και του ζητήθηκε να πει τις σκέψεις του για τον επερχόμενο διαγωνισμό της Eurovision. Ο άνδρας, ο οποίος αναγνωρίστηκε μόνο ως Käärijä, φάνηκε έκπληκτος από την ερώτηση, αλλά έπαιξε παιχνιδιάρικα, μοιραζόμενος τον ενθουσιασμό του για τον διαγωνισμό και τις ελπίδες του για την επιτυχία της Φινλανδίας.

OH MY GOD BBC North West Tonight interviewed a Käärijä fan thinking it was HIM pic.twitter.com/FweG13pwoz #Eurovision pic.twitter.com/cUwAEy85rO