Ο Hasbulla συνελήφθη στη Ρωσία: Προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο και μετά ζήτησε συγγνώμη (vid)

Μπλεξίματα είχε ο διάσημος TikToker Hasbulla, ο οποίος συνελήφθη στην Ρωσία μαζί με τους φίλους του.

Ο Hasbulla Magomedov ο διάσημος νάνος infuencer και TikToker έμπλεξε σε περιπέτειες καθώς συνελήφθη μαζί με την παρέα του στο Νταγκεστάν της Ρωσίας για ένα σωρό οδικές παραβάσεις.

Ο Hasbulla γιόρταζε τον γάμο ενός φίλου του, αλλά τα πράγματα φαίνεται να ξέφυγαν, αφού όπως έγινε γνωστό, ο TikToker και η παρέα του δημιούργησαν κυκλοφοριακό κομφούζιο και προκάλεσαν ατύχημα με τα αυτοκίνητά τους.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών της πατρίδας του Hasbulla ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε: «Η αχαλίνωτη γαμήλια διασκέδαση στο Νταγκεστάν είναι γνωστή σε πολλούς και πέρα από τα σύνορα της δημοκρατίας. Ελλείψει άλλων τρόπων ψυχαγωγίας, μια τέτοια πρωτόγονη επιλογή εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δημοφιλής, όπως το να μπλοκάρουν τους δρόμους για άλλους οδηγούς, να καίνε λάστιχα, να σπάνε αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καμία σχέση με τον εορτασμό».

