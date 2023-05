Ένας νεκρός και τουλάχιστον 6 τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρτι στις ΗΠΑ

Έξι θαμώνες εστιατορίου στο Μισισιπή τραυματίστηκαν και ένας έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Ένας νεκρός και έξι τραυματίες είναι ο απολογισμός νέου περιστατικού ένοπλης βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (5/5) σε εστιατόριο του Μισισιπή.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ocean Springs, επιβεβαίωσε ότι επτά θαμώνες πυροβολήθηκαν στο εστιατόριο «όπου υπήρχαν περίπου 200 άτομα, όταν ο δράστης εισέβαλε παραβιάζοντας τον έλεγχο ασφαλείας στην είσοδο».

Police in Mississippi say one person is dead and at least six other people were shot during a Cinco de Mayo party at a restaurant late Friday night. https://t.co/DGH4nCQVAJ