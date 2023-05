Η στιγμή που κατέρρευσε καρουζέλ εν κινήσει: Είκοσι τραυματίες (vid)

Τουλάχιστον είκοσι άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά, όταν καρουζέλ κατέρρευσε εν κινήσει. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συγκλονιστικά καρέ από την ώρα του ατυχήματος.

Εν κινήσει καρουζέλ κατέρρευσε στην πόλη Ορενμπούργκ της Ρωσίας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 20 άτομα. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (6/5) στο λούνα παρκ «Orenpark» και σύμφωνα με το πρακτορείο TASS προκλήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει, μέχρι στιγμής, γνωστά, τραυματίστηκαν 20 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά. Δεκαπέντε από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι 12 εκ των οποίων παρέμειναν για νοσηλεία.

The moment of the fall of the carousel in Orenburg.#Russia and its technology.

Adults and children were injured: 15 people were hospitalized. pic.twitter.com/C37GWehJwP