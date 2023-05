Εξερευνώντας τα θαύματα της φύσης: Τεράστιος σάκος με χιλιάδες αυγά (vid) 

Ο σάκος αυγού ήταν τεράστιος, με μήκος πάνω από ένα μέτρο και πλάτος μισό μέτρο. Ήταν λεπτός και σχεδόν διάφανος, με μια αστραφτερή λάμψη που έλαμπε στο φως του ήλιου.

Στα απέραντα, παγωμένα νερά του Ørstafjorden της Νορβηγίας, ο Ronald Raasch βρισκόταν σε μια καταδυτική αποστολή το καλοκαίρι του 2019, όταν έπεσε πάνω σε ένα μαγευτικό θέαμα - έναν τεράστιο, διάφανο σάκο αυγού. Ο Raasch, έμπειρος δύτης και θαλάσσιος βιολόγος, ενθουσιάστηκε με την ανακάλυψη και ήξερε ότι είχε συναντήσει κάτι σπάνιο και ξεχωριστό.

Ο σάκος αυγού ήταν τεράστιος, με μήκος πάνω από ένα μέτρο και πλάτος μισό μέτρο. Ήταν λεπτός και διάφανος, με μια αστραφτερή λάμψη που έλαμπε στο φως του ήλιου. Ο Raasch μπορούσε να δει κάτι να κινείται μέσα στον σάκο.

While diving in the Ørstafjorden in Norway in 2019, Ronald Raasch stumbled upon a massive, transparent egg sac, presumably filled with thousands of baby squid



[full video: https://t.co/EYlOWvnPS4]pic.twitter.com/jSJIB1SDq3