Τουρίστρια ακολούθησε με ευλάβεια τις οδηγίες του GPS και κατέληξε στη θάλασσα (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Χαβάη, καθώς μια τουρίστρια ακολούθησε με ευλάβεια τις οδηγίες του GPS.

Στην εποχή των smartphones και της τεχνολογίας GPS, είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στις συσκευές μας για να οδηγηθούμε με ασφάλεια στον προορισμό μας. Αλλά όπως έμαθε μια γυναίκα με τον δύσκολο τρόπο, το να ακολουθούμε τυφλά τις οδηγίες του GPS μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε απροσδόκητες συνέπειες.

Η γυναίκα είχε επισκεφτεί την Χαβάη και ήθελε να κατευθυνθεί προς ένα λιμάνι, προκειμένου να επιβιβαστεί σε ένα σκάφος.Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περιστατικά όπως αυτό γίνονται ολοένα και πιο συχνά, καθώς οι τουρίστες βασίζονται υπερβολικά στην τεχνολογία και αποτυγχάνουν να ασκήσουν κοινή λογική και προσοχή κατά την πλοήγηση σε άγνωστο έδαφος. Προειδοποιούν ότι οι συσκευές GPS μπορεί μερικές φορές να είναι αναξιόπιστες, ειδικά σε περιοχές με κακή κάλυψη σήματος ή δύσκολο έδαφος.

Two tourists in Hawaii mistakenly followed a GPS route straight into a harbor, and remained stuck while water poured in their car — until a sailboat crew rescued them. pic.twitter.com/g7QG0VNcRE