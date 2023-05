Άνδρας πληρώνεται για να τρώει φαγητά την ώρα που κάνει μπάνιο

Αν και το φαγητό στο ντους μπορεί να φαίνεται σαν ένα ιδιόρρυθμο χόμπι, στην πραγματικότητα έχει γίνει μια βιώσιμη πηγή εισοδήματος για μερικούς ανθρώπους.

Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται για να τρώνε φαγητό στο ντους. Αν και μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστος τρόπος για να κερδίσει κανείς τα προς το ζην, πρόκειται για μια αυξανόμενη τάση που κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το TikTok. Η ιδέα είναι απλή, φέρνετε τα αγαπημένα σας φαγητά στο ντους μαζί σας και τα απολαμβάνετε ενώ κάνετε μπάνιο.

Αν και το φαγητό στο ντους μπορεί να φαίνεται σαν ένα ιδιόρρυθμο χόμπι, στην πραγματικότητα έχει γίνει μια βιώσιμη πηγή εισοδήματος για μερικούς ανθρώπους. Οι influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ειδικεύονται σε αυτή τη θέση έχουν συγκεντρώσει αρκετούς ακολούθους και έχουν προσεγγιστεί ακόμη και από εταιρείες που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν το περιεχόμενό τους.

Shower Food Review #4- Taco Bell Soft Taco: I accidentally dropped this taco while trying to take the photo. Not the taco's fault but gonna have to give it a 0/10. Might give it another try in the future. A disappointing day in an already disappointing week pic.twitter.com/zU9agiASog