Nεαρός παλαιστής ηττήθηκε σε σχολικό αγώνα και τη στιγμή της χειραψίας βρήκε την ευκαιρία να σακατέψει τον αντίπαλο του (vid)

Νεαρός παλαιστής αντιμετωπίζει κατηγορίες επειδή χτύπησε αντίπαλο στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια χειραψίας μετά από σχολικό αγώνα.

Η οικογένεια ενός παλαιστή λυκείου θέλει να υποβάλει μήνυση αφού ο αντίπαλός του τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο μετά την ήττα του σε σχολικό αγώνα.

Το αντιαθλητικό και βάναυσο χτύπημα έλαβε χώρα στο λύκειο River Forest στο Ιλινόις, όπου οι δύο αντίπαλοι έπαιρναν μέρος σε διαγωνισμό πάλης νέων.

Hafid Alicea of Maine West (IL) throws a sucker punch at the line… #wtf pic.twitter.com/9m4HAxl2oF