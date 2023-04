Αποτρόπαιο έγκλημα στη Νέα Υόρκη: Πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονη επειδή έστριψε σε λάθος δρόμο

Η Kaylin Gillis, από την κομητεία Saratoga, βρισκόταν μέσα στο όχημα μαζί με τρεις φίλους της, όταν έστριψαν λάθος σε μια είσοδο ενώ αναζητούσαν το σπίτι ενός φίλου τους στην πόλη Hebron, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Washington.

Νεκρή από πυροβολισμούς έπεσε μια 20χρονη γυναίκα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ την ώρα που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της, όταν μπερδεύτηκε και μπήκε στον χώρο στάθμευσης λάθος σπιτιού. Ο 65χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Η Kaylin Gillis, από την κομητεία Saratoga, βρισκόταν μέσα στο όχημα μαζί με τρεις φίλους της, όταν έστριψαν λάθος σε μια είσοδο ενώ αναζητούσαν το σπίτι ενός φίλου τους στην πόλη Hebron, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Washington.

Καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου έφευγε, ο Κέβιν Μόναχαν, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο έφτασε κατά λάθος η παρέα, φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές από την αυλή του προς το όχημα, δήλωσαν οι αρχές. Η Gillis χτυπήθηκε από μία από τις σφαίρες.

