Ακροβάτης διέσχισε τον Δούναβη πάνω σε τεντωμένο σχοινί

Εικόνες που σου κόβουν την ανάσα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Ακροβάτης περπατάει σε τεντωμένο σχοινί και διασχίζει τον Δούναβη, χωρίς ίχνος ασφάλειας.

Wow! László Simet, world-famous #Hungarian acrobat became the first person to cross the Danube on a tightrope this afternoon. pic.twitter.com/6Y41643Jks