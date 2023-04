Εντελώς διαφορετικό το αποψινό επεισόδιο του Survivor: Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο (vid)

Το Survivor All Star επιστρέφει στους δέκτες μας το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης και θα είναι ιδιαίτερο.

Επιστρέφει το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (12/4) το Survivor All Star στον ΣΚΑΙ, με ένα special επεισόδιο, λόγω του Πάσχα. Γεμάτο ανατροπές ήταν το τελευταίο επεισόδιο, το οποίο παρακολούθησαν οι τηλεθεατές τη Μεγάλη Τρίτη (11/4). Υπενθυμίζεται πως λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας και της γιορτής που έρχεται, το κανάλι θα διακόψει προσωρινά την προβολή του ριάλιτι επιβίωσης, γι' αυτό και δεν θα υπάρξει αποχώρηση.

Το πρόγραμμα θα επανέθλει κανονικά με νέα επεισόδια την επόμενη βδομάδα, όπου θα δούμε τρεις αγώνες ασυλίας και μία αποχώρηση, ενώ μετά από αυτά, θα έρθει το πολυαναμενόμενο Πάρτι της Ένωσης. Στο επεισόδιο της Μεγάλης Τρίτης, οι δυο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες με στόχο ένα τεράστιο έπαθλο φαγητού, το οποίο κέρδισαν τελικά οι Κόκκινοι.

Η αποβολή της Αφροδίτης Σκαφίδα και οι ανακοινώσεις του Ατζούν

Από το συμβούλιο του νησιού απουσίαζε ο Γιώργος Λιανός και στην θέση του βρέθηκε ο Τούρκος παραγωγός του ριάλιτι επιβίωσης, Ατζούν Ιλιτζαλί. Ο ίδιος βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς έπρεπε να αποκαλύψει στους παίκτες πως υπήρξε μια ακόμη παραβίαση των κανονισμών στο Survivor All Star.

Αυτή την φορά η Αφροδίτη Σκαφίδα ήταν αυτή που παραβίασε τους κανονισμούς του παιχνιδιού και γι' αυτόν τον λόγο έπρεπε να αποβληθεί, σύμφωνα με τον Τούρκο παραγωγό.

«Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ, σήμερα, δεν με κάνει χαρούμενο. Αυτή τη χρονιά είχαμε κάποια προβλήματα με κλοπές στο Survivor. Είμαι σίγουρος πως όλοι θυμάστε τη συνάντηση την οποία κάναμε στην Αθήνα. Μιλήσαμε για πολλά θέματα, ανάμεσα στα οποία και τα προβλήματα κλοπής που είχαμε ξανά στο Survivor», είπε αρχικά ο ίδιος.

«Όπως θυμάστε σε αυτή τη συνάντηση υπογραμμίσαμε πως για μικρές κλοπές που μπορούν να υπάρχουν στο Survivor θα δίνονταν κάποιες ποινές. Σε αυτό ήσασταν όλοι σύμφωνοι. Αλλά, αν γινόταν κάτι πιο μεγάλο και πιο οργανωμένο, όλοι συμφωνήσαμε ότι η ποινή θα ήταν διαφορετική. Αυτοί οι διαγωνιζόμενοι συμφωνήσαμε όλοι πως θα αποβληθούν και δυστυχώς φέτος έχει γίνει ξανά και χάσαμε κάποιους παίκτες» τόνισε, ο Ατζούν Ιλιτζαλί προς όλους τους παίκτες.

«Το θέμα μας απόψε είναι η Αφροδίτη, που ξέρετε ότι είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος για μένα. Είναι καλή μου φίλη, περνάμε τόσες όμορφες στιγμές μαζί, ακόμα και στη θερινή μου κατοικία στο Τσεσμέ. Αλλά όταν πρόκειται για το Survivor δεν θα κάνω ποτέ εξαιρέσεις. Για μένα όλοι οι παίκτες είναι ίδιοι και παλεύουν για να γίνει το Survivor αυτής της χρονιάς. H απόφαση μας είναι ότι η Αφροδίτη δεν μπορεί να συνεχίσει πια στο Survivor. Αυτοί είναι οι κανόνες του σόου και, όπως συμφωνήσαμε, πρέπει να τους τηρούμε. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν διαγωνιζόμενο μας να κλέψει φαγητό», δήλωσε ο ίδιος.

Το special επεισόδιο της Μεγάλης Τετάρτης

Όπως βλέπουμε στο trailer που κυκλοφόρησε, απόψε δεν θα δούμε νέο επεισόδιο, παρά μόνο τα best of των παικτών στους στίβους μάχης. Ποιοι παίκτες έχουν φέρει τις περισσότερες νίκες και ποιοι είναι οι «αδύναμοι κρίκοι» των ομάδων τους; Όλες οι δυνατές στιγμές των Survivors, σε ένα special all star επεισόδιο.