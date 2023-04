Νέος συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τράπεζα στο Κεντάκι (vid)

Στους 5 ανέρχονται οι νεκροί από το mass shooting που σημειώθηκε στην Old National Bank στην πόλη Λούισβιλ του Κεντάκι. Εξουδετερώθηκε η ο δράστης, σύμφωνα με τις αρχές.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τη Δευτέρα (10/04) έξω από τράπεζα στο κέντρο της πόλης Λούισβιλ στο Κεντάκι των ΗΠΑ.

ALERT: ATF is assisting @LMPD in the 300 block of East Main Street in #Louisville . Once information becomes available @LMPD will provide updates. We are asking that everyone please stay away from this area. #ATF #LMPD #LouMedia pic.twitter.com/5P2jiacZDl

Το πενταώροφο κτήριο έχει αποκλειστεί από τις Αρχές, που καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν και να μην πλησιάσουν την ευρύτερη περιοχή μέχρι να εξαλειφθεί ο κίνδυνος. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε στον πρώτο όροφο της τράπεζας.

"I have a very close friend that didn't make it today," Kentucky Gov. Beshear says after 5 people were killed in a shooting at a Louisville bank.



"And I have another close friend who didn't either, and one who's at the hospital that I hope is going to make it through." pic.twitter.com/3hgEdyIt0p