NASA: Για πρώτη φορά γυναίκα και μαύρος αστροναύτης σε αποστολή γύρω από τη Σελήνη (vid)

Η NASA ανακοίνωσε τους τέσσερις αστροναύτες που θα συμμετάσχουν στη διαστημική αποστολή «Artemis II», την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια.

Η NASA ανακοίνωσε τους τέσσερις αστροναύτες που θα συμμετάσχουν στη διαστημική αποστολή «Artemis II», την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια.

Μάλιστα, η NASA κατονόμασε την πρώτη γυναίκα και τον πρώτο μαύρο που θα συμμετάσχουν σε μια αποστολή της στη Σελήνη, παρουσιάζοντας την τετραμελή ομάδα που επιλέχθηκε να πάρει μέρος στις αρχές της προσεχούς χρονιάς στο ταξίδι.

Here they are. @SenBillNelson announces the #Artemis II crew, the next astronauts to fly around the Moon: @Astro_Christina @Astro_Jeremy @AstroVicGlover @Astro_Reid We go together. https://t.co/XdUizg2Wye pic.twitter.com/6Yo4I2lKeJ

Η Κριστίνα Κοχ διορίστηκε ειδική της αποστολής, μαζί με τον Βίκτορ Γκλόβερ, αεροπόρο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που επιλέχθηκε ως πιλότος της αποστολής Artemis II. Η πρώτη είναι μηχανικός που κατέχει επίσης το ρεκόρ της μεγαλύτερης συνεχόμενης διαστημικής πτήσης από γυναίκα.

The @NASA Artemis II crewed mission around the Moon will inspire the next generation of explorers, and show every child – in America, in Canada, and across the world – that if they can dream it, they can be it. pic.twitter.com/X8q3GLTBiQ