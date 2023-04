Το αινιγματικό μήνυμα του Andrew Tate μετά την αποφυλάκιση του (vid)

Ο Andrew Tate, πρώην πρωταθλητής του kickboxing και προσωπικότητα του διαδικτύου, αποφυλακίστηκε πρόσφατα, μετά τις κατηγορίες για εμπόριο ανθρώπων και βιασμό.

Ο Andrew Tate, πρώην πρωταθλητής του kickboxing και προσωπικότητα του διαδικτύου, αποφυλακίστηκε πρόσφατα, μετά τις κατηγορίες για εμπόριο ανθρώπων και βιασμό. Ωστόσο, η επιστροφή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε αναστάτωση στους οπαδούς του, καθώς δημοσίευσε ένα αινιγματικό μήνυμα που άφησε πολλούς να αναρωτιούνται για την ψυχική του κατάσταση και τα μελλοντικά του σχέδια.

Ο Andrew Tate έχει μια μακρά ιστορία αντιπαραθέσεων και δράματος, τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στη δημόσια περσόνα του. Έχει εμπλακεί σε πολλές διαμάχες, συμπεριλαμβανομένης μιας δημόσιας διαμάχης με τον συνάδελφο του στο διαδίκτυο Logan Paul.

Since last year ive been in 24 hour lockdown. No yard time.



Pacing a 3metre cell with zero electronics or outside contact. Absolute clarity of mind. Real thoughts. Real plans.



Vivid pain.



One hour home and I cant stand my phone.



Some habits die hard.



We must defeat Shaytan. pic.twitter.com/Q6TBK5KTqU