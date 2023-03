Τροχαίο που «κόβει» την ανάσα: ΙΧ χτύπησε σε λάστιχο και εκτινάχθηκε στον αέρα (vid)

Στον αέρα πέταξε ένα αυτοκίνητο το οποίο βρήκε σε λάστιχο που αποκολλήθηκε από φορτηγάκι.

Σοκάρει το βίντεο με ένα τρομακτικό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στις ΗΠΑ.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Ρόναλντ Ρέιγκαν του Λος Άντζελες.

Αυτοκίνητο μάρκας Kia έτυχε να περνάει δίπλα από ένα φορτηγάκι του οποίου το αριστερό μπροστινό λάστιχο ξαφνικά αποκολλάται και το χτυπά.

Το Kia εκτινάσσεται στον αέρα, πριν πέσει με δύναμη στον αυτοκινητόδρομο και διαλυθεί. Και οι δυο οδηγοί πάντως δεν τραυματίστηκαν.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX