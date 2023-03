Χάος στη Γαλλία: Η στιγμή που το δημαρχείο στο Μπορντό τυλίγεται στις φλόγες (vid)

Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν το δημαρχείο στο Μπορντό να τυλίγεται στις φλόγες, καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε όλη τη Γαλλία.

Ένα απίστευτο βίντεο δείχνει τη στιγμή που το κρατικό κτίριο στο Μπορντό τυλίγεται στις φλόγες, ενώ εκατοντάδες νέοι φωνάζουν, την ώρα που οι πανεθνικές διαδηλώσεις και απεργίες στη Γαλλία συνεχίζονται για ένατη ημέρα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι διαδηλωτές έκαψαν το δημαρχείο της πόλης της Λυών μετά τις οργισμένες διαμαρτυρίες που ξέσπασαν για το αμφιλεγόμενο σχέδιο του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης της χώρας από τα 62 στα 64 έτη.

🇫🇷 The town hall of Bordeaux is on fire. pic.twitter.com/XeIgccuKM2