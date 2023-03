Απίστευτες εικόνες στις ΗΠΑ: Χιονοθύελλα προκάλεσε καραμπόλα με περισσότερα από 50 οχήματα (vid)

Χάος στον αυτοκινητόδρομο I-96 στο Μίσιγκαν μετά από καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν περισσότερα από 50 αυτοκίνητα. Αναφορές για μικροτραυματισμούς οδηγών.

Σε μία απίστευτη καραμπόλα λόγω χιονοθύελλας ενεπλάκησαν περισσότερα από 50 οχήματα, με τις αναφορές να κάνουν λόγο ακόμα και για σχεδόν 100 οχήματα, στον αυτοκινητόδρομο I-96 στην επαρχία Ionia το Σάββατο (18/03), στο δυτικό Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας του Μίσιγκαν.

🚨#BREAKING: A significant pileup has occurred with 50 to 100 vehicles with injuries reported



📌#Portland l #Michigan



Currently a major accident has occurred near Portland, Michigan on I-96, According to police reports, the incident was caused by hazardous whiteout snow… https://t.co/SZ5fgOUTFB pic.twitter.com/qD7DZZWuqS