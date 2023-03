Ακτιβιστές έριξαν μπογιά στο Palazzo Vecchio και ο δήμαρχος τους πήρε στο κυνήγι (vid)

Έξαλλος έγινε ο δήμαρχος της Φλωρεντίας, Ντάριο Ναρντέλα, όταν είδε ακτιβιστές να πετούν μπογιά στην πρόσοψη του Palazzo Vecchio.

O δήμαρχος της Φλωρεντίας Ντάριο Ναρντέλα παρενέβη προσωπικά για να σταματήσει ακτιβιστές για το κλίμα την ώρα που ψέκαζαν με μπογιά την πρόσοψη του Palazzo Vecchio, έδρα του δημαρχείου, το πρωί της Παρασκευής (17/3).

Συγκεκριμένα, ο Nαρντέλα βρισκόταν στην περιοχή εκείνη την ώρα και αντέδρασε αφού είδε αστυνομικούς να τρέχουν πίσω από τους ακτιβιστές, που συνδέονται με την ομάδα Ultima Generazione, καθώς πραγματοποιούσαν την τελευταία από μια σειρά ενεργειών με στόχο την ευαισθητοποίηση για την κλιματική κρίση.

Δύο ακτιβιστές, ηλικίας 23 και 32 ετών, συνελήφθησαν από την αστυνομία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA, και ο Nαρντέλα έλαβε μέρος στη συνέχεια στον καθαρισμό της μπογιάς από το κτίριο.

L’attacco all’arte, la cultura e la bellezza, che sono inermi davanti alla violenza e che nascono per il bene dell’umanità non può mai giustificare la battaglia per una causa, anche la più condivisibile. pic.twitter.com/7W9Vg4Q6Vf