Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας του Γιάννη Λαγού

«To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε μόλις την άρση της ασυλίας του εγκληματία ναζί Λαγού», γράφει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης.

Έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο έλαβε την Τρίτη (14/3) η άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής Γιάννη Λαγού, που έχει καταδικαστεί στην Ελλάδα για τη λειτουργία και την δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

We're voting today to waive the immunity of Ioannis Lagos, co-founder of Golden Dawn.



"The continued presence of a jailed, outspoken neo-Nazi in this Parliament, is a stain on European democracy"- @kostarvanitis.



"The waiving of his immunity is a democratic imperative." pic.twitter.com/z9dZHMA6Xy