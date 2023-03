Παιδί στη Σαουδική Αραβία υπερασπίζεται την μητέρα του: «Eίναι όλη μέρα στη κουζίνα, να φύγετε» (vid)

Τα παιδιά είναι εκείνα που λένε τις μεγαλύτερες αλήθειες, χωρίς να «βουτήξουν» την γλώσσα στον εγκέφαλό τους. Αυτό το παιδάκι από την Σαουδική Αραβία, το επαληθεύει με τον πιο ωραίο τρόπο.

Είναι γνωστό πως η σχέση ανάμεσα σε ένα αγόρι και την μητέρα του είναι αρκετά ισχυρή. Η αγάπη και η φροντίδα, ανάμεσα στην μάνα και στον γιο, είναι αμφίδρομη και θεωρείται ως η σχέση με τα πιο ισχυρά θεμέλια.

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα συζητάμε για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και πως είναι εφικτό οι γυναίκες να μπορούν να πρωταγωνιστήσουν και να απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια με τους άνδρες. Αυτό σε αρκετές χώρες έχει κάπως αλλάξει, αλλά στις χώρες της Μέσης Ανατολής, κυρίως, η οπισθοδρομικότητα είναι κάτι που χαρακτηρίζει τις κουλτούρες αυτών των χωρών.

Too cute!!!! Raw honesty that can only come from an innocent child.



pic.twitter.com/EykcUTxP9o