Τα Oscar τίμησαν με ειδικό αφιέρωμα την Ειρήνη Παπά και τον Βαγγέλη Παπαθανασίου (vid)

Από την Olivia Newston John μέχρι πιο πρόσφατα τον Tom Sizemοre, και τους Ray Liotta, Angela Lansbury, Raquel Welsh, Gina Lollobrigida και James Caan, η ακαδημία των Όσκαρ στο ειδικό βίντεο που πρόβαλε, συμπεριέλαβε την Ειρήνη Παππά και τον συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου.

John Travolta choked up when referencing his late 'Grease' co-star Olivia Newton-John while introducing the #Oscars In Memoriam segment, featuring Lenny Kravitz pic.twitter.com/JwQkZMY1hp