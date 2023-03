Οι ουρανοί άνοιξαν στη Κίνα αλλά αντί για νερό έριξε φύλλα (vid)

Ένα βίντεο που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τα αυτοκίνητα στο Πεκίνο να είναι γεμάτα, με φύλλα. Ο κόσμος μπερδεύτηκε και θεώρησε πως έβρεξε σκουλήκια.

Μια βροχή από «σκουλήκια» πλημμύρισε το Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο. Όπως ήταν φυσικό αρκετοί ήταν αυτοί που παραξενεύτηκαν με το θέαμα, καθώς στην πρώτη όψη φαίνεται πως είναι χιλιάδες σκουλήκια.

Οι κάτοικοι του Πεκίνου ενημερώθηκαν ότι συνιστάται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους με ομπρέλες, ενώ οι κινεζικές αρχές δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει τον λόγο πίσω από το παράξενο φαινόμενο, ανέφερε η Daily Star.

'Rain of worms' floods Beijing



A "rain of worms" flooded Beijing this week, according to videos posted on social networks. In the images, it is possible to see the "animals" covering streets and vehicles. pic.twitter.com/V2uaX6Oowk