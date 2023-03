Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά τη μεγάλη συγκέντρωση για την τραγωδία στα Τέμπη (vid)

Επεισόδια σημειώνονται τα τελευταία λεπτά στην πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο της συγκέντρωσης για την τραγωδία στα Τέμπη.

Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι βρέθηκαν ξανά στην πλατεία Συντάγματος το πρωί της Κυριακής(05/03) εκφράζοντας την οργή τους για τις αμέλειες που οδήγησαν στον θάνατο 57 ανθρώπους στα Τέμπη.

Με κεντρικό σύνθημα «Το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί» συνεχίστηκαν για τέταρτη ημέρα οι μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα μετά το θανατηφόρο δυστύχημα στα Τέμπη το οποίο οδήγησε στον θάνατο 57 επιβάτες, ενώ 22 ακόμη νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Λάρισας.

Ωστόσο λίγο μετά τις 12.00 ξεκίνησαν επεισόδια μεταξύ μιας μερίδας διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, με τα ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

