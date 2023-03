Ο Τζέικ Τζίλενχαλ ξαναμπήκε στο ρινγκ για τo remake του «Road House» (vid)

Το remake της ταινίας «Road House» θα προβληθεί αποκλειστικά στο τηλεοπτικό δίκτυο Amazon Prime Video, χωρίς ακόμα να έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας.

Το όνομα του Τζέικ Τζίλενχαλ πρωταγωνιστεί τις τελευταίες ώρες σε TikTok και Twitter, καθώς την εμφάνισή τους έχουν κάνει μερικά βίντεο που τον δείχνουν να εμφανίζεται στην αρένα του UFC 285 στο Λας Βέγκας.

Ωστόσο, η εμφάνισή του δεν σχετίζεται με κάποια συμμετοχή του ηθοποιού στο πρωτάθλημα ΜΜΑ, αλλά με τη νέα του ταινία, με τίτλο «Road House» Πρόκειται για ένα remake της κλασσικής ταινίας των '80ς, με πρωταγωνιστή τον Πάτρικ Σουέιζι. Στην ταινία, δίπλα στον Τζέικ Τζίλενχαλ θα πρωταγωνιστεί ο πρώην πρωταθλητής του UFC, Κόνορ ΜακΚρέγκορ. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον ρόλο του.

Jake Gyllenhaal filmed a sequence for his upcoming ‘ROAD HOUSE’ remake at today’s #UFC285 ceremonial weigh-ins. pic.twitter.com/5Bm1p4SLDW