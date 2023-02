Ανακοινώθηκαν νέες ταινίες Lord of the Rings από την Warner Bros

Σε συνεργασία με την New Line Cinema, έρχονται αρκετές παραγωγές.

Η Warner Bros. ανακοίνωσε πως εργάζεται ήδη πάνω σε πολλές νέες ταινίες Lord of the Rings με την New Line Cinema, η οποία και δημιούργησε την αρχική τριλογία που πέρασε από τη μεγάλη οθόνη.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες στη δημοσιότητα.

Οι δύο εταιρείες εργάζονται ήδη πάνω στην animated ταινία The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, η οποία και αναμένεται να προβληθεί κάποια στιγμή μέσα στο 2024.

Όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που το περιεχόμενο με θέμα τη Μέση Γη θα πληθαίνει ολοένα και περισσότερο.

Η Amazon ετοιμάζει ήδη τη δεύτερη σειρά επεισοδίων για το Rings of Power, ενώ η Embracer Group (που έχει τα δικαιώματα του σύμπαντος που έχει δημιουργήσει ο Tolkien) ανακοίνωσε κι αυτή πως εξετάζει το ενδεχόμενο για έξτρα παραγωγές βασισμένες σε θρυλικούς χαρακτήρες, όπως οι Γκάνταλφ, Άραγκορν, Γκόλουμ, Γκαλάντριελ και Έοουιν.