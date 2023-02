Λεοπάρδαλη εμφανίστηκε σε δικαστήριο της Ινδίας: Τραυμάτισε πέντε ανθρώπους (vid)

Μια ομάδα του δασαρχείου έφτασε σε δικαστήριο, στην Ινδία, άμεσα για να διασώσει τη λεοπάρδαλη.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε μέρος στην Ινδία, καθώς ένας απρόσκλητος επισκέπτης εμφανίστηκε σε δικαστήριο. Πιο συγκεκριμένα μια λεοπάρδαλη εμφανίστηκε από το πουθενά σε ένα διάδρομο του δικαστήριο, αφήνοντας τους παρευρισκόμενους άναυδους.

Η λεοπάρδαλη έγινε βίαιη όταν αντιλήφθηκε τη φασαρία και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους. Έναν τσαγκάρη που επισκεύαζε παπούτσια στο χώρο του δικαστηρίου και άλλα τέσσερα άτομα που βρίσκονταν εξίσου στο χώρο.

#WATCH | Several people injured as leopard enters Ghaziabad district court premises in Uttar Pradesh pic.twitter.com/ZYD0oPTtOl