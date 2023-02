Η σοκαριστική στιγμή που συντρίμμια πολυκατοικίας καταπλακώνουν διασώστες (vid)

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Τουρκία, με συντρίμμια πολυκατοικίας να καταπλακώνουν διασώστες.

Σοκάρει βίντεο που απεικονίζει δύο διασώστες, οι οποίοι καταπλακώνονται από ερείπια στην προσπάθεια τους να ανασύρουν κόσμο από τα συντρίμμια του φονικού σεισμού των 7,8 Ρίχτερ, στην πόλη Χατάι της Τουρκίας.

The debris of a house collapsed on rescuers in the #Turkish city of #Hatay when they were looking for victims.



Beware, sensitive footage. pic.twitter.com/4krleQd4R4