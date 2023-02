Πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ράπερ AKA την ώρα που έφευγε από εστιατόριο

Οι δράστες πυροβόλησαν από κοντινή απόσταση τον ράπερ και άλλον ένα άνδρα.

Ένας από τους κορυφαίους ράπερ της Νότιας Αφρικής, ο AKA, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο στο Ντέρμπαν.

Ο Κίρναν Φορμπς, όπως ήταν το πραγματικό όνομά του, έχει βραβευθεί αρκετές φορές στη Νότια Αφρική. Ο ράπερ, που ήταν 35 ετών, υπήρξε και υποψήφιος για βραβείο MTV Europe.

«Με τρομερή λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας γιου», ανέφεραν οι γονείς του ράπερ, Τόνι και Λιν Φορμπς, σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον στους λογαριασμούς του AKA στα social media. «Ο γιος μας αγαπιόταν και έδινε πίσω αγάπη», συμπλήρωσαν.

Σύμφωνα με την Guardian, o ράπερ πυροβολήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10/02), όπως και ένας άλλος άνδρας, την ώρα που περπατούσαν προς το αυτοκίνητό τους, αποχωρώντας από εστιατόριο.

«Φέρεται να τους πλησίασαν δύο ένοπλοι, που περπάτησαν προς το μέρος τους από την απέναντι πλευρά του δρόμου και πυροβόλησαν τα θύματα από κοντινή απόσταση», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο ράπερ αναμενόταν να εμφανιστεί σε κλαμπ του Ντέρμπαν το ίδιο βράδυ. Το κίνητρο παραμένει άγνωστο και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Η Μπιούτι Ντουλέιν, επικεφαλής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τις τέχνες και τον πολιτισμό, καταδίκασε τη δολοφονία του AKA και κάλεσε τις αρχές να προστατεύσουν τους πολίτες «από αυτή τη νέα μάστιγα, των κατά τα φαινόμενα δολοφονιών με συμβόλαια, στις οποίες καλλιτέχνες και DJ φαίνεται να μπαίνουν στο στόχαστρο».

RIP KING 👑 @akaworldwide



😭💔



“In Mega we trust, trust, trust

Until the finish”



I really don’t want to believe this 💔🥹 this can’t be the finish 😭



Long Live Supa Mega, Live Long 🕊️💐 #RIPAKA 😭 pic.twitter.com/FcO5E1BipC