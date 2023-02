Αρουραίος σκαρφάλωσε σε επιβάτη του μετρό στη Νέα Υόρκη την ώρα που κοιμόταν (vid)

Καθώς ο άνδρας κοιμόταν στο μετρό της Νέας Υόρκης, ένας αρουραίος πήδηξε πάνω του, αφήνοντας τους συνεπιβάτες του έντρομους.

Μετά από μια γεμάτη μέρα δουλειάς, οι άνθρωποι συνήθως κουράζονται και αναζητούν μέρη για να πάρουν έναν γρήγορο υπνάκο πριν επιστρέψουν στο σπίτι τους. Ένα λεωφορείο ή το μετρό είναι το ιδανικό μέρος για να αποκοιμηθούν κάποιοι.

Κάτι παρόμοιο συνέβη πρόσφατα σε έναν επιβάτη που ταξίδευε στο μετρό της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, δεν ήξερε τι επρόκειτο να συμβεί στη συνέχεια. Καθώς ο άντρας κοιμόταν ήσυχος, ένας αρουραίος πήδηξε πάνω του, αφήνοντας τους συνεπιβάτες έντρομους.

Το μη χρονολογημένο απόσπασμα αναρτήθηκε στο Twitter από ένα χρήστη του διαδικτύου με λεζάντα που γράφει:«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν αρουραίοι στο μετρό της Νέας Υόρκης ή σε οποιοδήποτε μετρό».

I didn't realize there are rats on NY Subways or any Subway. pic.twitter.com/nsVOPSVWeb