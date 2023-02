Γνωστή youtuber από το Ιράκ δολοφονήθηκε από τον πατέρα της

Ο πατέρας της φέρεται να ήταν δυσαρεστημένος που η κόρη του επέλεξε να ζήσει μόνη και ανεξάρτητη στην Τουρκία.

Μια νεαρή youtuber από το Ιράκ δολοφονήθηκε από τον πατέρα της με τα αίτια προς το παρόν να μην έχουν ξεκαθαριστεί από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, ο πατέρας της φέρεται να ήταν δυσαρεστημένος που η κόρη του επέλεξε να ζήσει μόνη και ανεξάρτητη στην Τουρκία.

Η Tiba al-Ali, 22 ετών, δολοφονήθηκε από τον πατέρα της στις 31 Ιανουαρίου στη νότια επαρχία Diwaniya, δήλωσε την Παρασκευή (03/02) στο Twitter ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Saad Maan.

